Südkorea und IWF beginnen jährliche Konsultationen

Südkorea und der Internationale Währungsfonds (IWF) halten ab dem heutigen Donnerstag ihre jährlichen Konsultationen ab.Diese finden vom 11. bis 25. September statt, wie das Finanzministerium am Mittwoch mitteilte.Der IWF überprüft jedes Jahr die Wirtschaftslage in seinen Mitgliedsländern.Die hierfür nach Südkorea entsandte Abordnung wird neben Regierungsbehörden auch Institute für Politikforschung und private Unternehmen besuchen.Am 23. September sei ein Treffen mit Finanzminister Koo Yun-cheol geplant. Die IWF-Delegation werde die Ergebnisse ihres Besuchs am 24. September vorstellen, hieß es.