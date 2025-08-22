Proteste in Nepal: Südkorea gibt Sonder-Reisehinweis heraus

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat einen Sonder-Reisehinweis für einige Landesteile Nepals herausgegeben.Hintergrund sind die eskalierenden Proteste in dem Land, die durch die Sperrung von Social-Media-Plattformen durch die Regierung ausgelöst wurden.Der Sonder-Reisehinweis gilt seit 17 Uhr am Mittwoch für die Provinzen Bagmati, Lumbini und Gandaki. Für die restlichen Teile wird weiter an der Reisewarnung der Stufe 1 (Vorsicht) festgehalten.Ein Sonder-Reisehinweis wird herausgegeben, wenn kurzfristig eine dringende Gefahr besteht. Er hat bis zu 90 Tage Bestand.Das Außenministerium rief dazu auf, geplante Reisen in die betroffenen Regionen abzusagen oder zu verschieben. Wer sich bereits in den Gebieten aufhalte, sollte diese nach Möglichkeit verlassen.Die nepalesische Regierung hatte am vergangenen Freitag 26 Social-Media-Plattformen, darunter YouTube, Facebook, Instagram und X, gesperrt. Dies führte vor allem in der Hauptstadt Kathmandu zu Protesten. Diese weiteten sich auch auf andere Städte aus.