Pressekonferenz anlässlich 100. Amtstag: Lee will nationale Einheit anstreben

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung will eine Politik und Verwaltung der nationalen Einheit anstreben.Dies erklärte Lee am Donnerstag zum Auftakt einer Pressekonferenz anlässlich des 100. Tages im Amt am ehemaligen Präsidentensitz Cheong Wa Dae in Seoul. Er werde dies im Einklang mit seinem Versprechen tun, ein „Präsident für alle“ zu sein, der alle Bürger vereine und ihnen diene.Rückblickend auf die ersten 100 Tage im Amt sagte Lee, dass diese eine „Zeit für Erholung und Normalisierung“ gewesen seien.Eine Erholung beim Lebensunterhalt der Bevölkerung sei besonders dringend gewesen, sagte er weiter. Er habe gesehen, dass der Kospi-Index die 3.300er-Marke übertroffen und den bisher höchsten Stand erreicht habe. Der Finanzmarkt, das Herz des Kapitalmarktes, erhole sich mit hohem Tempo.Lee bekräftigte auch sein Engagement für die pragmatische Diplomatie, die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen und Frieden auf der koreanischen Halbinsel.