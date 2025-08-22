Seoul bezeichnet Israels Luftangriff auf Katar als inakzeptabel

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat sich über Israels jüngsten Luftangriff auf die Hauptstadt Katars besorgt geäußert.Israels Angriff sei ein inakzeptabler Akt, der Katars Gebietshoheit verletze, hieß es in einer Stellungnahme des Sprechers des Außenministeriums am Mittwoch. Die Regierung äußere ihre ernste Besorgnis darüber, dass der Angriff zu mehr Instabilität in der Region führen könnte.Die Regierung schätze Katars Vermittlungsbemühungen um Frieden im Nahen Osten sehr. Sie fordere die beteiligten Parteien auf, sich um einen baldigen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln zu bemühen, fügte der Sprecher hinzu.Südkorea hat derzeit den Vorsitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen inne. Das Land wird am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in New York ein Dringlichkeitstreffen des Gremiums leiten.