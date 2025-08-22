Präsident Lee beharrt nicht auf Verschärfung von Kriterien für Einstufung als Großaktionär

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung beharrt nicht auf der Verschärfung der Kriterien für die Einstufung als Großaktionär.Sollte die Ankurbelung des Aktienmarktes hierdurch behindert werden, müsse man nicht unbedingt darauf bestehen, sagte Lee am Donnerstag auf der Pressekonferenz anlässlich des 100. Tages im Amt.Der neulich vorgelegte Plan des Finanzministeriums für eine Steuerreform sieht auch eine Verschärfung des Standards für die Einstufung als Großaktionär vor. Derzeit wird die Kapitalertragssteuer fällig, wenn ein Investor Einzelaktien im Wert von fünf Milliarden Won (3,6 Millionen Dollar) besitzt, nach dem Plan würde die Steuer schon ab einer Milliarde Won (720.000 Dollar) erhoben. Anleger hatten dies scharf kritisiert.Er frage sich immer noch, ob bis zu fünf Milliarden Won steuerfrei sein müssten, da bis auf wenige Ausnahmen wohl niemand Aktien einer Firma im Wert von fünf Milliarden Won kaufen würde, gab Lee zu bedenken. Er denke aber auch nicht, dass das Niveau unbedingt auf eine Milliarde Won gesenkt werden müsse. Denn die Oppositionspartei verlange die Beibehaltung des aktuellen Standards, und auch die Regierungspartei halte dies für besser.Lee fügte hinzu, dass er die Diskussion darüber der Nationalversammlung überlassen wolle.Hinsichtlich der getrennten Besteuerung der Dividenden hieß es, man sollte in eine Richtung gehen, die der Ankurbelung des Aktienmarktes diene. Das Ziel seien möglichst hohe Dividendenausschüttungen, ohne dass es zu erheblichen Steuerausfällen komme.