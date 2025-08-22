Präsident Lee bestätigt Rückflug festgenommener Südkoreaner am Donnerstag

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat bestätigt, dass die von der US-Einwanderungsbehörde festgenommenen koreanischen Arbeiter am Donnerstag (Ortszeit) den Heimflug antreten werden.Den neuesten Informationen zufolge würden sie am Donnerstag um 15 Uhr koreanischer Zeit (2 Uhr Ortszeit) die Haftanstalt verlassen, sagte Lee auf einer Pressekonferenz anlässlich des 100. Tages im Amt.Als Grund für die Verzögerung der Freilassung nannte Lee die Forderung der USA, dass die Arbeiter auf dem Weg zum Flughafen Handschnellen tragen müssten, weil sie sich bis zum Einstieg ins Flugzeug noch auf amerikanischem Gebiet befänden und Festgenommene seien. Südkorea habe sich aber entschieden dagegen gewehrt. Im Zuge des Streits sei die Rückgabe persönlicher Sachen (für die Freilassung) gestoppt worden, hieß es.Lee sagte weiter, dass US-Präsident Donald Trump daraufhin angeordnet habe, die Koreaner zurückkehren zu lassen. Wer nicht zurückkehren wolle, könne bleiben, habe die Anweisung gelautet. Anschließend sei der Prozess vorerst gestoppt und es seien Änderungen des Verwaltungsverfahrens vorgenommen worden.