Newsweek: Drei Krankenhäuser in Korea unter den besten Krebskliniken der Welt

Photo : YONHAP News

Drei Krankenhäuser in Südkorea sind von Newsweek zu den zehn besten Krankenhäusern auf dem Gebiet Onkologie ausgewählt worden.Das US-Magazin veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) online das Ranking der besten spezialisierten Krankenhäuser der Welt 2026 in zwölf Fachgebieten.Im Bereich Onkologie landete das in Seoul ansässige Samsung Medical Center auf Platz drei hinter dem MD Anderson Cancer Center und dem Memorial Sloan Kettering Cancer Center in den USA.Auf Platz vier folgte das in Seoul ansässige Asan Medical Center. Das Seoul National University Hospital, ebenfalls in Seoul, belegte den achten Platz.In der Disziplin Onkologie sind neben diesen drei koreanischen Krankenhäusern vier Kliniken in den USA und jeweils eine in Frankreich, Großbritannien und Kanada unter den Top Ten.Vom Asan Medical Center zählen insgesamt sechs Fachgebiete zu den zehn Besten. Bei Endokrinologie und Gastroenterologie belegte es den vierten, bei Neurologie und Urologie den sechsten und Orthopädie den achten Platz.Das Seoul National University Hospital liegt im Gebiet Urologie an zweiter Stelle.Für die Erstellung der Rangliste holte das globale Marketingunternehmen Statista im Auftrag von Newsweek Bewertungen von Zehntausenden von medizinischen Fachkräften in 30 Ländern ein.