Industrieminister für Folgegespräche nach Zollverhandlungen in die USA gereist

Industrieminister Kim Jung-kwan ist am Donnerstag zu Folgegesprächen zum Ende Juli geschlossenen Handelsabkommen in die USA aufgebrochen.Wie verlautete, werde Kim in New York mit US-Handelsminister Howard Lutnick und weiteren Beamten zusammentreffen.Südkorea und die USA hatten am 30. Juli vereinbart, den Zollsatz für Südkorea von den angekündigten 25 Prozent auf 15 Prozent zu senken. Im Gegenzug hatte Seoul Investitionen in Höhe von insgesamt 350 Milliarden Dollar in den USA zugesagt.Die Gespräche über die Einzelheiten für die Dokumentierung der Vereinbarung sind jedoch noch nicht abgeschlossen.Handelsbeamte beider Länder führten zuvor am Montag in Washington Arbeitsgespräche. Laut Berichten konnten sie ihre Differenzen darüber nicht abbauen, wie die Investitionen umgesetzt werden sollten.