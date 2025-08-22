Präsident Lee will sich weiter für Dialog mit Nordkorea einsetzen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung will unaufhaltsam Bemühungen unternehmen, um einen Dialog mit Nordkorea zustande zu bringen.Dies werde er tun, obwohl es noch keine besonderen Fortschritte gebe, sagte er am Donnerstag auf der Pressekonferenz anlässlich 100 Tagen im Amt zur Verbesserung der Beziehungen mit Nordkorea.Es sei eine traurige Realität, dass Nordkorea kalt und feindlich bleibe, sagte Lee. Es wäre dumm, zu erwarten, dass die Nordkoreaner nur angesichts einiger versöhnlicher Maßnahmen Südkoreas ihre Haltung ändern werden. Trotzdem sei eine Entspannung für Südkorea von Vorteil, unabhängig davon, welche Haltung Nordkorea einnehme.Weiter erklärte er, dass die innerkoreanischen Beziehungen keine Angelegenheit seien, die allein von Südkoreas Behörden gelöst werden könne. Denn Nordkoreas Regime betrachte nicht Südkorea, sondern die USA als Hauptbedrohung.Ein Dialog zwischen Nordkorea und den USA werde zu Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel beitragen. Südkorea brauche nicht darauf zu beharren, dass es die führende Rolle spiele. Daher habe er seine Rolle als „Pacemaker“ zur Sprache gebracht, hieß es weiter.