KBS-Umfrage: Zustimmung zu Präsident Lee beträgt 66 Prozent

Photo : YONHAP News

66 Prozent der Südkoreaner haben Präsident Lee Jae Myung eine gute Arbeit bescheinigt.Das ergab eine Umfrage, die KBS anlässlich Lees ersten 100 Tagen im Amt durchführte.29 Prozent der Befragten waren dagegen unzufrieden mit Lees Amtsführung.Der am häufigsten genannte Grund für die positive Bewertung waren sinnvolle Maßnahmen für die Wirtschaft und den Lebensunterhalt der Bürger. 48 Prozent gaben diese Antwort. Dahinter folgten die Kommunikation mit dem Volk und den Medien mit 27 Prozent und die Außen- und Handelspolitik mit zwölf Prozent.Als Grund für die negative Einschätzung nannten 33 Prozent, damit der größte Anteil, eine schlechte Außen- und Handelspolitik. Dahinter folgten Maßnahmen für die Wirtschaft und den Lebensunterhalt der Bürger mit 25 Prozent.In Bezug auf das Vorgehen im außen- und handelspolitischen Bereich, darunter die Zollverhandlungen mit den USA, gaben 58 Prozent eine positive Bewertung ab. 33 Prozent waren der gegensätzlichen Meinung.Mit der Reaktion auf Nordkoreas Raketenstarts und Drohung mit einem Atomtest waren 48 Prozent zufrieden, 35 Prozent unzufrieden.Mit den Maßnahmen zum Spannungsabbau in den innerkoreanischen Beziehungen, einschließlich der Einstellung der Beschallung an der Grenze, waren 64 Prozent zufrieden, 30 Prozent nicht.Hankook Research befragte im Auftrag von KBS von Montag bis Mittwoch landesweit 1.000 Menschen ab 18 Jahren am Telefon. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.