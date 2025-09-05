Kreml: Noch keine Entscheidung über Putins Teilnahme am APEC-Gipfel in Südkorea

Photo : YONHAP News

Laut dem Kreml ist noch keine Entscheidung über eine Teilnahme des russischen Präsidenten Wladimir Putin am APEC-Gipfel in Südkorea gefallen.Die Entscheidung stehe noch aus, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow laut der Nachrichtenagentur Tass am Donnerstag (Ortszeit) vor der Presse.Das Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft findet vom 31. Oktober bis 1. November im südkoreanischen Gyeongju statt. Südkorea hatte Putin bereits eingeladen.Putin wurde die Teilnahme an internationalen Veranstaltungen erschwert, weil gegen ihn im Zusammenhang mit der Ukraine ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vorliegt.