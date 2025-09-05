Toronto-Filmfestival: Lee Byung-hun mit Special Tribute Award geehrt

Photo : YONHAP News

Der koreanische Schauspieler Lee Byung-hun hat beim Toronto International Film Festival (TIFF) eine Sonderauszeichnung erhalten.Nach Angaben auf der Website des Filmfestivals am Donnerstag wurde Lee am Montag (Ortszeit) für seine Beiträge zur Filmindustrie mit dem „TIFF Special Tribute Award“ ausgezeichnet. Zu den weiteren Preisträgern der TIFF Tribute Awards zählen die Filmemacher Guillermo del Toro und Hikari und die Schauspielerin Jodie Foster.Lee wurde der Preis von Regisseur Park Chan-wook überreicht. Park war mit seinem neuen Film „No Other Choice“ zu dem Filmfestival in der kanadischen Stadt eingeladen worden. Lee spielte darin die Hauptrolle.„No Other Choice“ wurde bei dem Festival als Gala-Präsentation gezeigt.Der Streifen wird am 17. September als Eröffnungsfilm beim 30. Internationalen Filmfestival Busan seine Asien-Premiere feiern.