Freigelassene Arbeiter werden am Freitagnachmittag in Südkorea zurückerwartet

Photo : YONHAP News

Die in den USA bei einer Razzia gegen illegale Einwanderung festgenommenen Südkoreaner werden am Freitagnachmittag am Flughafen Incheon ankommen.Die Chartermaschine mit 316 südkoreanischen und 14 ausländischen Arbeitern an Bord startete um 11.38 Uhr am Donnerstag (Ortszeit) am Internationalen Flughafen Hartsfield-Jackson Atlanta in Richtung Incheon.Die Arbeiter waren bei einer Razzia der US-Einwanderungsbehörde am 4. September auf der Baustelle eines gemeinsamen Batteriewerks von Hyundai Motor Group und LG Energy Solution im Bundesstaat Georgia festgenommen worden.Vizeaußenminister Park Yoon-joo und der Chef von LG Energy Solution, Kim Dong-myung, befinden sich ebenfalls an Bord. Sie waren in der Angelegenheit in die USA gereist.Park sagte vor dem Antritt des Rückflugs einem Reporter der Nachrichtenagentur Yonhap, er sei den Mitarbeitern für ihr Durchhaltevermögen sehr dankbar. Es freue ihn, dass alles gut geklärt worden sei, weil die Familienangehörigen sehnlichst auf die Freilassung gewartet haben dürften.