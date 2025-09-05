Zum Menü Zum Inhalt

Südkorea überführt Überreste von 30 chinesischen Gefallenen des Koreakriegs nach China

Write: 2025-09-12 11:24:45Update: 2025-09-12 14:17:05

Südkorea hat die sterblichen Überreste von 30 im Koreakrieg gefallenen chinesischen Soldaten an China übergeben.

Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, fand am Flughafen Incheon die zwölfte Rückführung chinesischer Gefallener statt.

Zudem übergab Seoul dem chinesischen Sekretariat für Veteranenangelegenheiten 267 persönliche Gegenstände der Verstorbenen.

Die Überreste wurden durch ein für die Identifizierung Gefallener zuständiges Team des Verteidigungsministeriums geborgen. Bei der Bergung südkoreanischer Gefallener waren auch Überreste chinesischer Soldaten gefunden worden.

Südkorea führt seit 2014 jedes Jahr Überreste chinesischer Soldaten nach China zurück. Mit der aktuellen Übergabe erhöht sich die Gesamtzahl auf 1.011.
