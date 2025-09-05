Parlament stimmt Festnahme von Ex-PPP-Fraktionschef zu

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat der Festnahme des früheren Fraktionschefs der Partei Macht des Volkes (PPP), Kweon Seong-dong, zugestimmt.Die Abstimmung erfolgte am Donnerstag in geheimer Wahl. Von 177 anwesenden Abgeordneten stimmten 173 zu, es gab eine Gegenstimme, eine Enthaltung sowie zwei ungültige Stimmen.Die PPP blieb der Abstimmung fern. Kweon erschien hingegen im Plenum und stimmte selbst für seine Festnahme.Hintergrund ist ein vom Sonderermittler beantragter Haftbefehl wegen des Verdachts illegaler politischer Zuwendungen. Hierfür ist die Zustimmung des Parlaments erforderlich.Der frühere Fraktionsvorsitzende der PPP gilt als enger Vertrauter und langjähriger Weggefährte des abgesetzten Präsidenten Yoon Suk Yeol.In einer persönlichen Erklärung vor der Abstimmung wies Kweon die Vorwürfe als völlig falsch zurück.Er steht unter dem Verdacht, von Yoon Young-ho, dem früheren Weltgeneralsekretär der Vereinigungskirche, illegale politische Spenden in Höhe von 100 Millionen Won (71.994 Dollar) erhalten zu haben. Zudem besteht der Verdacht, dass er von Kirchenpräsidentin Han Hak-ja Geschenke im Gegenzug für Gefälligkeiten angenommen hat.