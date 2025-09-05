Zum Menü Zum Inhalt

Freigelassene Arbeiter nach Südkorea zurückgekehrt

Write: 2025-09-12 15:39:40Update: 2025-09-12 16:03:34

Photo : YONHAP News

Die in den USA bei einer Razzia gegen illegale Einwanderung festgenommenen Südkoreaner sind nach Südkorea zurückgekehrt. 

Die Chartermaschine mit 316 südkoreanischen und 14 ausländischen Arbeitern an Bord landete um 15.23 Uhr am Internationalen Flughafen Incheon. 
Neben den Arbeitern waren auch über 20 Regierungsbeamte sowie Unternehmensvertreter in der Maschine mitgereist.  

Die Arbeiter konnten somit acht Tage nach einer groß angelegten Razzia der US-Einwanderungsbehörde auf der Baustelle eines gemeinsamen Batteriewerks von Hyundai Motor Group und LG Energy Solution im Bundesstaat Georgia heimkehren. 

