Hochrangiger Cyberdialog Südkoreas und der Nato in Seoul

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Nato haben am Donnerstag in Seoul ihren zweiten hochrangigen Cyberdialog abgehalten.Geleitet wurde das Treffen von Lee Tae-woo, Südkoreas Botschafter für internationale Cyberkooperation, und Jean Charles Ellermann Kingombe, dem stellvertretendem NATO Generalsekretär für Cyber-Sicherheit und digitale Transformation, wie das Außenministerium am Freitag mitteilte.Beide Seiten vereinbarten einen Ausbau ihrer Zusammenarbeit, um böswilligen Cyberaktivitäten im Indopazifik und euroatlantischen Raum wirksam zu begegnen.Lee regte an, den fachlichen Austausch zu intensivieren. Die gegenseitige Teilnahme an den internationalen Cyberabwehrübungen APEX und Locked Shields sei besonders nützlich.Die Gesprächsreihe hatte im vergangenen Jahr im Rahmen des 2023 vereinbarten Partnerschaftsprogramms (ITPP, Individually Tailored Partnership Programme) begonnen.