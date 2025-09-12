Kospi erreicht erneut Rekordstand

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag erneut einen Rekordstand erreicht.Der Index stieg um 1,54 Prozent auf 3.395,54 Zähler und konnte damit das gestern erzielte Rekordhoch überbieten.Der Kospi konnte damit bereits den neunten Handelstag in Folge zulegen und den dritten Tag in Folge ein Allzeithoch markieren.Vor allem die Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA in der kommenden Woche hatte die Kurse getrieben.Die Rally sei nach einem Anstieg der US-Börsen erfolgt, der wiederum auf Erwartungen für Zinssenkungen und den Boom bei künstlicher Intelligenz zurückzuführen sei, sagte Han Ji-young von Kiwoom Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.