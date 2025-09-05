Außenminister Cho besucht diese Woche China

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Hyun reist diese Woche zu seinem Antrittsbesuch nach China.Laut einer diplomatischen Quelle am Sonntag wird Cho um den Mittwoch herum nach Peking reisen und seinen Amtskollegen Wang Yi treffen. Dabei würden anstehende bilaterale Angelegenheiten erörtert.Eine eventuelle Teilnahme von Chinas Staatspräsident Xi Jinping am Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) Ende Oktober im südkoreanischen Gyeongju dürfte oben auf der Tagesordnung stehen.Peking hat in der Angelegenheit noch keine endgültige Antwort gegeben. Xis Teilnahme gilt jedoch als wahrscheinlich, da sein Land Gastgeber des nächstjährigen APEC-Gipfels ist.Ein weiteres wichtiges Thema beim Außenministergespräch könnte die Nordkorea-Frage sein. Beim Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und China anlässlich der Feierlichkeiten zum Siegestag Chinas Anfang September wurde die Denuklearisierung nicht angesprochen. Dies schürte Sorgen, dass Peking einen Status Nordkoreas als Atommacht dulden könnte.