Südkorea will sich an EU-Rüstungsprogramm „SAFE“ beteiligen

Photo : YONHAP News

Südkorea strebt nach der Beteiligung an einem 150 Milliarden Euro schweren Programm der Europäischen Union für die gemeinsame Beschaffung von Waffen.Nach EU-Angaben am Samstag (Ortszeit) reichte die südkoreanische Regierung kürzlich bei der Europäischen Kommission ein formelles Gesuch ein, dass sie sich die Beteiligung am Rüstungsprogramm SAFE (Security Action for Europe) wünscht.Das SAFE-Programm wurde eingeführt, um die Wiederaufrüstung der EU-Mitglieder zu finanzieren. In dessen Rahmen erhalten Mitglieder, die gemeinsam Rüstungsgüter beschaffen, niedrig verzinste Kredite.Dabei darf der Anteil von Waffenteilen aus Drittländern 35 Prozent nicht überschreiten. Es gibt jedoch Ausnahmeregelungen.Für Länder, die wie Südkorea mit der EU eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft eingingen, oder EU-Beitrittskandidaten gilt diese 35-Prozent-Regel nicht. Jedoch muss dann mit der EU-Kommission ein gesondertes bilaterales Abkommen unterzeichnet werden.Damit wird es wahrscheinlicher, dass auch koreanische Rüstungsunternehmen von gemeinsamen Waffeneinkäufen von EU-Mitgliedern profitieren können.