Nordkorea will nukleares und konventionelles Arsenal gleichzeitig ausbauen

Photo : YONHAP News

Nordkorea will offenbar nicht nur sein Atomwaffenarsenal, sondern auch das konventionelle Arsenal aufstocken.Die Politik der parallelen Entwicklung von nuklearen und konventionellen Streitkräften werde er auf dem neunten Parteitag im kommenden Jahr vorstellen, kündigte Machthaber Kim Jong-un bei einem Besuch von Instituten für die Verteidigungsforschung an.Eine intensivere Entwicklung konventioneller Waffen durch Nordkorea wäre für Südkorea eine zusätzliche Bedrohung.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Samstag berichtete, habe Kim am Donnerstag und Freitag zwei Forschungsinstitute der Akademie für nationale Verteidigungswissenschaft besucht, und zwar jeweils für gepanzerte Verteidigungswaffen und für elektronische Waffen.Kim informierte sich dabei über den Stand der Entwicklung von Schlüsseltechnologien, an denen das Forschungsinstitut für gepanzerte Verteidigungswaffen und eine Einheit für die Panzer-Konstruktion gemeinsam arbeiten.Seit der Entsendung von Spezialeinheiten in den russischen Ukraine-Krieg hat Kim häufiger Übungen von Spezialeinsatzkräften beaufsichtigt. Dabei betonte er auch jedes Mal die Notwendigkeit, konventionelle Waffen zu verbessern, Einsatzübungen durchzuführen und die Kampffähigkeit zu stärken.