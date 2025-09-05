Auch Südkorea beteiligt: 43 Staaten äußern Besorgnis über mutmaßlich russische Drohnen in Polen

Photo : YONHAP News

43 Mitglieder der Vereinten Nationen haben in einer gemeinsamen Erklärung ihre ernste Besorgnis über das jüngste Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum geäußert.Die Erklärung wurde am Freitag (Ortszeit) abgegeben. Neben den NATO-Mitgliedern schlossen sich ihr auch Südkorea und Japan an. Überreicht und verlesen wurde sie vom Staatssekretär im polnischen Außenministerium, Marcin Bosacki.Sie seien hier, um ihre ernste Besorgnis über einen weiteren eklatanten Verstoß Russlands gegen das Völkerrecht und die UN-Charta zum Ausdruck zu bringen und die internationale Gemeinschaft darauf aufmerksam zu machen, steht in der Erklärung.Eine solche Provokation sei zutiefst respektlos gegenüber den kollektiven und unermüdlichen Bemühungen der internationalen Gemeinschaft, den Krieg zu beenden und Frieden und Stabilität im Einklang mit dem Völkerrecht wiederherzustellen, hieß es.Man nutze die Gelegenheit, um den Appell an die Russische Föderation zu bekräftigen, ihren Angriffskrieg gegen die Ukraine umgehend einzustellen, weitere Provokationen zu unterlassen und ihren Verpflichtungen gemäß der UN-Charta nachzukommen, hieß es weiter.Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja beschuldigte an dem Tag bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats die polnische Regierung, voreilig Russland kritisiert zu haben, ohne Beweise vorzulegen. Dabei habe sie außerdem zugegeben, dass die Drohnen von ukrainischem Territorium aus gestartet worden sein könnten.