Nach Einigung bei Zollverhandlungen – Handelsminister reist in die USA

Handelsminister Yeo Han-koo ist am Montagvormittag für Folgegespräche zum Ende Juli vereinbarten Handelsabkommen in die USA aufgebrochen.Erst einen Tag vorher war Industrieminister Kim Jung-kwan von einem Gespräch mit US-Handelsminister Howard Lutnick in New York zurückgekehrt.Yeo wird in Washington mit dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer und weiteren für Handelsfragen zuständigen Beamten im Nachgang zu den Zollverhandlungen weitere Gespräche führen.Vor der Abreise sagte er gegenüber Reportern, es werde ein Verhandlungsergebnis angestrebt, das im nationalen Interesse und vernünftig sei.Seoul und Washington hatten am 30. Juli ihre Zollverhandlungen abgeschlossen und vereinbart, den US-Zollsatz für Südkorea von den angekündigten 25 Prozent auf 15 Prozent zu senken. Im Gegenzug hatte Südkorea Investitionen in Höhe von 350 Milliarden Dollar in den USA zugesagt.Über die Details der Einigung konnten sich beide Seiten trotz mehrerer Gespräche bislang nicht einigen.