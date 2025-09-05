Zum Menü Zum Inhalt

Nordkoreaner sollen mit Deepfake Cyberangriff auf Militärorganisation in Südkorea verübt haben

Write: 2025-09-15 13:29:54Update: 2025-09-15 14:59:59

Nordkoreaner sollen mit Deepfake Cyberangriff auf Militärorganisation in Südkorea verübt haben

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Hacker sollen mit einem Deepfake einen Cyberangriff auf eine südkoreanische Institution im Militärbereich verübt haben.

Das geht aus einem Bericht des Sicherheitszentrums des südkoreanischen Cybersicherheitsunternehmens Genians hervor. 

Die Hackergruppe Kimsuky Group hatte laut dem Bericht im Juli mittels KI-generierter Bilder einen Spear-Phishing-Angriff auf eine Organisation unternommen, die mit dem Militär zusammenhängt. 

Beim Spear-Phishing werden personalisierte Nachrichten benutzt, um die Opfer zu täuschen, damit sie sensible Informationen preisgeben. 

Dem Bericht zufolge schickten die Hacker eine E-Mail mit Schadcode im Anhang, getarnt als Korrespondenz zur Überprüfung eines Entwurfs für den Ausweis von Zivilbeschäftigten beim Militär. Bei dem beigefügten Foto habe es sich um eine KI-Fälschung gehandelt.

In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass Kimsuky Group in letzter Zeit für ihre Angriffe häufig KI einsetze. 
