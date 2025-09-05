US-Vizeaußenminister äußert Bedauern über Inhaftierung von Südkoreanern

Photo : YONHAP News

Ein hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums hat sein Bedauern über die jüngste Inhaftierung einer großen Zahl von koreanischen Arbeitern in den USA geäußert.Auch wurde versprochen, ähnliche Vorfälle zu verhindern.Es ist das erste Mal, dass ein hochrangiger US-Beamter Bedauern über den Vorfall ausdrückte.Die entsprechende Äußerung machte US-Vizeaußenminister Christopher Landau im Gespräch mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Park Yoon-joo am Sonntag in Seoul, wie das südkoreanische Außenministerium mitteilte.Landau drückte sein tiefes Bedauern über die Festnahme von mehr als 300 südkoreanischen Arbeitern bei einer Razzia der US-Einwanderungsbehörde Anfang September aus. Die Südkoreaner waren auf der Baustelle eines Batteriewerks im Bundesstaat Georgia im Einsatz. Er schlug vor, den Vorfall als Gelegenheit für die Verbesserung relevanter Systeme und Stärkung der bilateralen Beziehungen zu nutzen.Er wies auch auf die Beiträge koreanischer Unternehmen in den USA zur Wiederbelebung der amerikanischen Wirtschaft und Fertigungsindustrie hin. Es solle bald Arbeitsgespräche geben, damit die notwendigen Visa ausgestellt werden können, sagte er weiter.