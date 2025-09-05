Flussbusdienst in Seoul startet am Donnerstag

Photo : YONHAP News

Ein Flussbusdienst auf dem Fluss Han wird diese Woche formell starten.Die Stadt Seoul teilte am Montag mit, dass der „Hangang Bus“, ein umweltfreundliches öffentliches Verkehrsmittel auf dem Wasser, nach einem dreimonatigen Testbetrieb am Donnerstag formell in Betrieb genommen werde.In der Anfangsphase werden die Flussbusse sowohl wochentags als auch am Wochenende zwischen 11 und 21.37 Uhr unterwegs sein. Insgesamt acht Schiffe werden täglich 14 Mal im 60- bis 90-Minuten-Takt fahren.Ab Ende Oktober sollen zwölf Schiffe 48 Mal am Tag fahren.Der Fahrpreis beträgt 3.000 Won (2,16 Dollar) pro Fahrt. Mit zusätzlichen 5.000 Won auf die Climate Card, eine Karte für 62.000 Won im Monat, ist das uneingeschränkte Fahren möglich. Zudem gibt es beim Umstieg auf andere Verkehrsmittel Ermäßigungen. Barzahlungen sind nicht möglich.Die Stadt Seoul will am Mittwoch am Anlegeplatz in Yeouido die Indienststellungsfeier veranstalten.