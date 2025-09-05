Soundtrack zu „KPop Demon Hunters” erstmals an der Spitze von US-Albumcharts Billboard 200

Photo : YONHAP News

Der Soundtrack zum Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ hat zum ersten Mal die Spitze der wichtigsten US-Albumcharts Billboard 200 erreicht.Billboard schrieb am Sonntag (Ortszeit) in der Ankündigung der neuesten Charts, dass das Soundtrack-Album des Netflix-Animationsfilms „Man's Best Friend“ von Sabrina Carpenter von Platz eins verdrängt habe.„KPop Demon Hunters“ hatte in der ersten Woche nach der Veröffentlichung auf Platz acht der Billboard 200 debütiert. Das Album hatte insgesamt die siebte Woche den zweiten Platz belegt, bevor schließlich der Sprung an die Spitze gelang.„Golden“ aus dem Film hat die vierte Woche die Singlecharts Billboard Hot 100 angeführt.