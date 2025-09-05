Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Kultur

Soundtrack zu „KPop Demon Hunters” erstmals an der Spitze von US-Albumcharts Billboard 200

Write: 2025-09-15 15:46:20Update: 2025-09-15 15:55:38

Soundtrack zu „KPop Demon Hunters” erstmals an der Spitze von US-Albumcharts Billboard 200

Photo : YONHAP News

Der Soundtrack zum Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ hat zum ersten Mal die Spitze der wichtigsten US-Albumcharts Billboard 200 erreicht. 

Billboard schrieb am Sonntag (Ortszeit) in der Ankündigung der neuesten Charts, dass das Soundtrack-Album des Netflix-Animationsfilms „Man's Best Friend“ von Sabrina Carpenter von Platz eins verdrängt habe. 

„KPop Demon Hunters“ hatte in der ersten Woche nach der Veröffentlichung auf Platz acht der Billboard 200 debütiert. Das Album hatte insgesamt die siebte Woche den zweiten Platz belegt, bevor schließlich der Sprung an die Spitze gelang. 

„Golden“ aus dem Film hat die vierte Woche die Singlecharts Billboard Hot 100 angeführt.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >