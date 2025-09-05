Zum Menü Zum Inhalt

Pianist Elias Ackerley gewinnt zweiten Preis bei ARD-Musikwettbewerb

Write: 2025-09-15 16:18:51Update: 2025-09-15 17:32:13

Pianist Elias Ackerley gewinnt zweiten Preis bei ARD-Musikwettbewerb

Photo : 금호문화재단

Beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD hat der britisch-koreanische Pianist Elias Ackerley den zweiten Preis in der Kategorie Klavier gewonnen. 

Das gab die in Seoul ansässige Organisation Kumho Cultural Art Foundation am Montag bekannt. 

Im Finale des 74. ARD-Musikwettbewerbs am Sonntag (Ortszeit) in München spielte Ackerley mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks das 2. Klavierkonzert von Prokofjew. 

Der 24-Jährige gewann auch einen Sonderpreis für die beste Interpretation der Auftragskomposition sowie den Sonderpreis des Münchner Kammerorchesters. 

Die Koreanerin Yang Ji-won wurde in der Kategorie Klavier mit dem dritten Preis ausgezeichnet. 

Der ARD-Musikwettbewerb ist der prestigeträchtigste Wettbewerb für klassische Musik in Deutschland und umfasst insgesamt 21 Kategorien.
