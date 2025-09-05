Pianist Elias Ackerley gewinnt zweiten Preis bei ARD-Musikwettbewerb

Photo : 금호문화재단

Beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD hat der britisch-koreanische Pianist Elias Ackerley den zweiten Preis in der Kategorie Klavier gewonnen.Das gab die in Seoul ansässige Organisation Kumho Cultural Art Foundation am Montag bekannt.Im Finale des 74. ARD-Musikwettbewerbs am Sonntag (Ortszeit) in München spielte Ackerley mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks das 2. Klavierkonzert von Prokofjew.Der 24-Jährige gewann auch einen Sonderpreis für die beste Interpretation der Auftragskomposition sowie den Sonderpreis des Münchner Kammerorchesters.Die Koreanerin Yang Ji-won wurde in der Kategorie Klavier mit dem dritten Preis ausgezeichnet.Der ARD-Musikwettbewerb ist der prestigeträchtigste Wettbewerb für klassische Musik in Deutschland und umfasst insgesamt 21 Kategorien.