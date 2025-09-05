Handelsminister spricht von intensiven Verhandlungen mit den USA

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA verhandeln nach Angaben von Handelsminister Yeo Han-koo intensiv über Einzelheiten ihres im Juli vereinbarten Handelsabkommens.Der Teufel stecke im Detail, sagte Yeo nach seiner Ankunft in den USA am Montag (Ortszeit) gegenüber Reportern. Nach Washington reiste er für Folgegespräche zu den Zollverhandlungen.Er wolle wichtige Entscheidungsträger treffen, darunter den US-Handelsbeauftragten, und umfassende Gespräche führen.Nach möglichen Auswirkungen der Inhaftierung von über 300 südkoreanischen Arbeitern im Bundesstaat Georgia auf die Verhandlungen gefragt, antwortete Yeo, dass anscheinend auch die USA den Schritt rückblickend als übertrieben betrachteten. Er wolle sich dafür einsetzen, dass die Interessen einheimischer Unternehmen maximal vertreten werden.Für Importautos aus Japan gilt in den USA ab Dienstag ein gesenkter Zollsatz von 15 Prozent.Auch Südkorea wolle dies möglichst schnell erreichen. Da man noch mitten in den Verhandlungen stecke, sei aber ein kühler Kopf gefragt, sagte der Minister weiter.