Außenminister trifft Leiter der UN-Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze

Außenminister Cho Hyun hat sich am Montag in Seoul mit dem Leiter der UN-Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze (DPO), Jean-Pierre Lacroix, getroffen.Laut dem Außenministerium tauschten sie sich über die Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen aus.Südkorea wolle als Land, das in hohem Maße Truppen und finanzielle Mittel bereitstellt, zu mehr Effektivität der UN-Aktivitäten zur Friedenssicherung beitragen, sagte Cho und schlug eine noch engere Zusammenarbeit beider Seiten vor.Außerdem bat er um die Mithilfe des UN-Sekretariats, damit Südkoreaner weiterhin in internationalen Organisationen tätig werden können.Lacroix bedankte sich für Südkoreas Beitrag zur Friedenssicherung. Er nannte dabei die Stationierung der Dongmyeong-Einheit im Libanon und der Hanbit-Einheit im Südsudan. Auch Südkoreas finanzielle Unterstützung hob er lobend hervor.Die DPO ist eine Hauptabteilung des UN-Sekretariats und für die Beendigung feindseliger Handlungen und die Friedenssicherung in Regionen zuständig, die sich in einer Phase des Übergangs zum Frieden befinden.