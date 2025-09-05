Zum Menü Zum Inhalt

Südkorea veranstaltet hochrangiges APEC-Treffen zu Gesundheit und Wirtschaft

Write: 2025-09-16 10:17:27Update: 2025-09-16 16:33:19

Südkorea veranstaltet hochrangiges APEC-Treffen zu Gesundheit und Wirtschaft

Photo : YONHAP News

Das hochrangige Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) zu Gesundheit und Wirtschaft (HLMHE) findet am Montag und Dienstag in Seoul statt. 

Nach der Begrüßungsveranstaltung am Vorabend finde heute die Hauptsitzung statt, wie das südkoreanische Gesundheitsministerium mitteilte. An der 15. Sitzung dieser Art nehmen Vertreter der 21 Mitglieder teil. 

Das hochrangige APEC-Treffen zu Gesundheit und Wirtschaft ist eine Zusammenkunft von Beamten im Ministerrang. Dabei werden gemeinsame Herausforderungen thematisiert, darunter der demografische Wandel und Krisen im Zusammenhang mit Infektionskrankheiten. 

Erstmals findet die Sitzung in Südkorea statt. Den Vorsitz führt Gesundheitsministerin Jeong Eun-kyeong. 

Auf der Tagesordnung stehen drei Themen: digitale Gesundheit, gesundes Altern und achtsame Jugend.
