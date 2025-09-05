Schöpfer-Duo von Musical „Maybe Happy Ending” erhält Asia Game Changer Awards

Photo : YONHAP News

Das Schöpfer-Duo des südkoreanischen Musicals „Maybe Happy Ending“ erhält den US-Preis Asia Game Changer Awards.Das gab die Organisation Asia Society, die die Auszeichnung vergibt, am Montag (Ortszeit) bekannt. Der koreanische Autor Park Chun-hue, auch als Hue Park bekannt, und der amerikanische Komponist Will Aronson, seien zum Preisträger gekürt worden.„Maybe Happy Ending“ wird seit dem vergangenen November am Broadway in New York aufgeführt.Die Produktion gewann bei den Tony Awards im Juni als erstes K-Musical den Preis für das beste Musical. Sie räumte insgesamt sechs Tony Awards ab.Die Asia Game Changer Awards wurden 2014 ins Leben gerufen. Sie gehen an Personen, die auf mutige Weise zur Vertiefung der Bindung zwischen Asien und der Welt beigetragen haben.