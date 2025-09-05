Nichtregierungsorganisation sieht Einsatz von Streumunition aus Nordkorea im Ukraine-Krieg

Photo : YONHAP News

Im russischen Krieg gegen die Ukraine werden offenbar auch Streubomben aus Nordkorea eingesetzt.Das habe Cluster Munition Coalition (CMC), eine internationale Nichtregierungsorganisation gegen Streumunition, am Montag mitgeteilt, wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete. Im Mai sei eine Bombe mit koreanischen Schriftzeichen darauf entdeckt worden. Es handele sich sehr wahrscheinlich um eine Streubombe aus Nordkorea.Im Sprengkopf einer solchen Bombe befinden sich Dutzende bis Hunderte von Kleinbomben, die bei der Detonation in alle Richtungen verstreut werden. Streumunition ist geächtet, weil sie wahllos tötet und verwundet.Nach Angaben der Organisation ist unklar, ob russische oder nordkoreanische Truppen die gefundene Streubombe eingesetzt hatten.Die Streumunition-Koalition hatte Nordkorea zuvor aber bereits als Hersteller von Streubomben eingestuft.