USA senken mit Wirkung ab heute Einfuhrzoll auf japanische Autos auf 15 Prozent

Photo : YONHAP News

Die USA erheben ab dem heutigen Dienstag die auf 15 Prozent gesenkten Zölle auf japanische Autos und Autoteile.Das gaben die USA in ihrem Amtsblatt bekannt.Demgegenüber gilt für Autos und Autoteile aus Südkorea weiterhin der 25-prozentige Zollsatz.Auch Südkorea strebt nach einem niedrigeren Zollsatz. Die Verhandlungen laufen jedoch nicht reibungslos, weil Washington fordert, eine ähnliche Einigung wie die mit Japan zu akzeptieren.Im Gegenzug für die Senkung des Zollsatzes für Südkorea auf 15 Prozent hatte Seoul Investitionen in Höhe von 350 Milliarden Dollar in den USA zugesagt. Washington will jedoch selbst entscheiden, wo diese Gelder eingesetzt werden, und darüber hinaus bis zu 90 Prozent der Erträge einbehalten.Die Forderung hält die südkoreanische Regierung für nicht realisierbar, weil sie dann trotz massiver Investitionen mit leeren Händen dastehen würde.