Internationales Filmfestival in Busan beginnt morgen

Photo : YONHAP News

Das 30. Busan Internationale Filmfestival (BIFF) wird am Mittwoch feierlich eröffnet.Die Eröffnungsfeier beginnt morgen um 18 Uhr im Freilichttheater des Busan Cinema Center.Dieses Jahr wurden 241 Filme aus 64 Ländern offiziell eingeladen. Außerdem werden im Rahmen der Community BIFF 87 Produktionen aufgeführt.Bei dem größten Filmfestival in Asien, das dieses Jahr seine 30. Auflage feiert, wurde zum ersten Mal eine offizielle Wettbewerbssektion eingeführt. In fünf Kategorien, darunter bester Film und beste Regie, wird der „Busan Award“ verliehen.Als Eröffnungsfilm wird „No Other Choice“ von Regisseur Park Chan-wook gezeigt. Der Abschlussfilm wird der Preisträger des Busan Award für den besten Film sein.