Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Koreanische Autoexporte in die USA sechsten Monat in Folge rückläufig

Write: 2025-09-16 13:41:42Update: 2025-09-16 14:03:20

Koreanische Autoexporte in die USA sechsten Monat in Folge rückläufig

Photo : YONHAP News

Der Export koreanischer Autos in die USA ist im August den sechsten Monat in Folge zurückgegangen. 

Nach Angaben des Industrieministeriums am Dienstag wurden im Vormonat Fahrzeuge im Wert von 2,097 Milliarden Dollar in die USA geliefert. Dies sind 15,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Verglichen mit Juli brachen die Ausfuhren um zehn Prozent ein. 

Der fortgesetzte Rückgang der Autoausfuhren in die USA, den größten Abnehmermarkt für koreanische Autos, wird auf die US-Zölle zurückgeführt. Seit April werden 25-prozentige Zölle auf Importautos erhoben.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >