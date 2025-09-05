Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Übung Freedom Edge dieses Mal ohne Beteiligung von US-Flugzeugträger

Write: 2025-09-16 14:04:25Update: 2025-09-16 16:32:55

Übung Freedom Edge dieses Mal ohne Beteiligung von US-Flugzeugträger

Photo : YONHAP News

An der laufenden trilateralen Übung Südkoreas, der USA und Japans „Freedom Edge“ nimmt anders als bislang kein US-Flugzeugträger teil. 

Laut dem südkoreanischen Militär begann die Multi-Domain-Übung am Montag in internationalen Gewässern südöstlich der Insel Jeju.  

Sie findet bis Freitag statt, dafür kommen Kriegsschiffe und Flugzeuge der drei Länder zum Einsatz. 

Es gilt als ungewöhnlich, dass die USA keinen Flugzeugträger zu einer trilateralen Übung mit Südkorea und Japan geschickt haben. Denn Washington setzt bei seiner Verteidigungspolitik darauf Priorität, China im Zaum zu halten. 

Eine militärische Quelle erklärte die Abwesenheit eines Flugzeugträgers mit Terminproblemen. Zwei Flugzeugträgerkampfgruppen seien außerdem in den Nahen Osten verlegt worden. 

Einige Beobachter sehen die Möglichkeit, dass starker Widerstand Nordkoreas gegen die trilateralen Militärübungen Südkorea, der USA und Japans berücksichtigt wurde.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >