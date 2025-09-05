Übung Freedom Edge dieses Mal ohne Beteiligung von US-Flugzeugträger

Photo : YONHAP News

An der laufenden trilateralen Übung Südkoreas, der USA und Japans „Freedom Edge“ nimmt anders als bislang kein US-Flugzeugträger teil.Laut dem südkoreanischen Militär begann die Multi-Domain-Übung am Montag in internationalen Gewässern südöstlich der Insel Jeju.Sie findet bis Freitag statt, dafür kommen Kriegsschiffe und Flugzeuge der drei Länder zum Einsatz.Es gilt als ungewöhnlich, dass die USA keinen Flugzeugträger zu einer trilateralen Übung mit Südkorea und Japan geschickt haben. Denn Washington setzt bei seiner Verteidigungspolitik darauf Priorität, China im Zaum zu halten.Eine militärische Quelle erklärte die Abwesenheit eines Flugzeugträgers mit Terminproblemen. Zwei Flugzeugträgerkampfgruppen seien außerdem in den Nahen Osten verlegt worden.Einige Beobachter sehen die Möglichkeit, dass starker Widerstand Nordkoreas gegen die trilateralen Militärübungen Südkorea, der USA und Japans berücksichtigt wurde.