Vereinigungsminister bekräftigt Seouls Engagement für Frieden in Korea

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Chung Dong-young hat den Willen Südkoreas bekräftigt, für die Friedensschaffung Vertrauen und Dialogkanäle zwischen beiden Koreas wiederherzustellen.Frieden sei die beste Sicherheit, mit der das Leben der Mitglieder geschützt werde, sagte Chung in seiner schriftlichen Glückwunschbotschaft für die Veranstaltung „2025 North America Peace Workshop & Campaign“ am Montag (Ortszeit) an der Pennsylvania State University.Die Regierung Lee Jae Myung werde alle Bemühungen unternehmen, um eine friedliche koreanische Halbinsel zu schaffen, sagte er. Er erklärte, dass dabei der Grundsatz verfolgt werde, das System Nordkoreas zu respektieren, keine Wiedervereinigung durch Absorption anzustreben und auf feindselige Handlungen zu verzichten. Auf der Grundlage dieses Prinzips werde Seoul die Feindseligkeit und Konfrontation zwischen Süd- und Nordkorea in Versöhnung und Kooperation umwandeln.Beginnend mit der Wiederherstellung des Vertrauens und des Dialogs wolle man Schritt für Schritt in Richtung einer koreanischen Halbinsel von friedlicher Koexistenz und gemeinsamem Wachstum gehen, erklärte der Minister.Es sei die Energie von Inklusion, Integration und Solidarität der Bürger gewesen, mit der die zusammengebrochene Demokratie in der Republik Korea wiederaufgebaut wurde. Es seien die Solidarität und die Kooperation der globalen Zivilgesellschaft, die das Wiederfinden des Lichts des Friedens auf der koreanischen Halbinsel ermöglichen würden, fügte er hinzu.