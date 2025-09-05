Zum Menü Zum Inhalt

Kospi erreicht fünften Tag in Folge Rekordhoch

Write: 2025-09-16 15:34:46Update: 2025-09-16 16:34:04

Kospi erreicht fünften Tag in Folge Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag den fünften Handelstag in Folge ein Allzeithoch erreicht.

Der Index stieg um 1,24 Prozent zum Vortag auf 3.449,62 Zähler.

Dazu trugen massive Käufe durch Ausländer in Höhe von über 700 Milliarden Won (507 Millionen Dollar) bei. 

Positiv wirkte sich offenbar die Ankündigung der Regierung vom Montag aus, die Kriterien für die Einstufung als Großaktionär für die Erhebung der Kapitalertragssteuer nicht zu verschärfen, sondern auf dem aktuellen Niveau von fünf Milliarden Won (3,6 Millionen Dollar) zu belassen.
