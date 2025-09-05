Festliche Inbetriebnahme von Flussbus „Hangang Bus“

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat am Mittwoch ihren Flussbus „Hangang Bus“ feierlich in Betrieb genommen.„Hangang Bus“ ist das erste öffentliche Verkehrsmittel der Hauptstadt, das auf dem Wasser verkehrt.Bürgermeister Oh Se-hoon sagte bei der Zeremonie am Anlegeplatz in Yeouido, dass der „Hangang Bus“ die Möglichkeit biete, im geschäftigen Stadtleben Entspannung zu finden.Offiziell gestartet wird das Angebot um 11 Uhr am Donnerstag.Die Flussbusse werden auf einer 28,9 Kilometer langen Strecke zwischen Magok im Westen Seouls und Jamsil im Osten verkehren. Auf der Strecke gibt es sieben Anlegeplätze. In der Anfangsphase werden die Schiffe zwischen 11 Uhr und 21.37 Uhr täglich 14 Mal fahren.Ab dem 10. Oktober sollen 30 Hin- und Rückfahrten angeboten werden. Wochentags steht der Dienst zwischen 7 Uhr und 22.30 Uhr zur Verfügung, am Wochenende zwischen 9.30 Uhr und 22.30 Uhr.Ab dem 10. Oktober soll außerdem auch eine Expresslinie im 15-Minuten-Takt fahren.Die Zahl der Flussbusse soll ab Ende Oktober um vier auf zwölf Schiffe steigen. Dann wird es 48 Hin- und Rückfahrten am Tag geben.Der Fahrpreis beträgt 3.000 Won (2,17 Dollar) pro Fahrt. Mit zusätzlichen 5.000 Won (3,62 Dollar) auf die Climate Card, eine Monatskarte in Seoul, ist das uneingeschränkte Fahren möglich. Zudem gibt es beim Umstieg auf andere Verkehrsmittel Ermäßigungen.