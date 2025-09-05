Außenminister: Chinas Präsident Xi kommt voraussichtlich zum APEC-Gipfel in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der chinesische Präsident Xi Jinping wird voraussichtlich zum Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) nach Gyeongju kommen.Das sagte Außenminister Cho Hyun am Mittwoch am Flughafen Gimpo vor seiner Abreise nach Peking. Dort wird er sich mit seinem Amtskollegen Wang Yi zu Gesprächen treffen.Seines Wissens werde Präsident Xi zum APEC-Treffen nach Südkorea kommen. Es werde noch über Einzelheiten hierzu gesprochen, hieß es.Als Themen beim Treffen mit seinem Amtskollegen nannte Cho eine Weiterentwicklung der Kooperationsbeziehungen und Maßnahmen zur Entspannung in Nordostasien. Auch die Nordkorea-Frage werde ein Thema sein.Der Minister äußerte sich auch dazu, dass Peking beim jüngsten China-Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel unerwähnt ließ. Seoul habe Peking stets zu einer konstruktiven Rolle in der Nordkorea-Frage aufgefordert, hieß es.China sei ein sehr wichtiger Nachbar für Südkorea, sagte er weiter. Er betonte die Absicht, Fortschritte in den Beziehungen zwischen beiden Ländern anzustreben und anstehende Angelegenheiten zu erörtern.Das Treffen zwischen beiden Außenministern ist für Mittwochnachmittag vorgesehen. Cho wird am Donnerstag in Südkorea zurückerwartet.