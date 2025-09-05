Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

Duma dankt Nordkoreas Machthaber für Unterstützung im Ukraine-Krieg

Write: 2025-09-17 11:43:57Update: 2025-09-17 13:10:47

Duma dankt Nordkoreas Machthaber für Unterstützung im Ukraine-Krieg

Photo : YONHAP News

Das Unterhaus des russischen Parlaments hat am Dienstag (Ortszeit) Nordkorea für dessen Unterstützung bei der Operation zur Zurückgewinnung der Region Kursk gedankt. 

Laut der Nachrichtenagentur Tass schlug der Vorsitzende der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, in der ersten Plenarsitzung der Herbst-Sitzungsperiode den Abgeordneten vor, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und dem gesamten nordkoreanischen Volk ihren Dank für deren brüderliche Hilfe auszusprechen. Man werde dies nie vergessen. 

Man sei den nordkoreanischen Soldaten dankbar, die gemeinsam mit den russischen Truppen Kursk von den Neonazi-Invasoren befreit hätten, sagte er weiter. 

Die Duma-Mitglieder unterstützten den Vorschlag Wolodins mit lang anhaltendem Applaus.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >