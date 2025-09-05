Photo : YONHAP News

Das Unterhaus des russischen Parlaments hat am Dienstag (Ortszeit) Nordkorea für dessen Unterstützung bei der Operation zur Zurückgewinnung der Region Kursk gedankt.Laut der Nachrichtenagentur Tass schlug der Vorsitzende der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, in der ersten Plenarsitzung der Herbst-Sitzungsperiode den Abgeordneten vor, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und dem gesamten nordkoreanischen Volk ihren Dank für deren brüderliche Hilfe auszusprechen. Man werde dies nie vergessen.Man sei den nordkoreanischen Soldaten dankbar, die gemeinsam mit den russischen Truppen Kursk von den Neonazi-Invasoren befreit hätten, sagte er weiter.Die Duma-Mitglieder unterstützten den Vorschlag Wolodins mit lang anhaltendem Applaus.