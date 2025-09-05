Handelsabkommen mit USA – Außenminister Cho spricht von Besorgnis erregendem Inhalt

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Hyun hat von einem Besorgnis erregenden Inhalt des Handelsabkommens mit den USA gesprochen.Aus diesem Grund sei das Ergebnis der Zollverhandlungen beim Gipfeltreffen nicht dokumentiert worden, sagte Cho am Dienstag bei einer Befragung im Parlament.Manche der Inhalte hätten für die nationale Wirtschaft zur erheblichen Belastung werden können. Daher habe man die Verhandlungen fortsetzen wollen, um die nationalen Interessen besser zu schützen. An dieser Position habe sich bislang nichts geändert.Dass die Folgegespräche nicht reibungslos verlaufen, begründete der Minister damit, dass die Forderungen der USA kaum hinnehmbar seien.In Bezug auf die jüngste Festnahme vieler koreanischer Arbeiter bei einer Razzia der US-Einwanderungsbehörde sagte Cho, ihm sei nun bewusst geworden, dass die USA nicht mehr das Land von früher seien. Früher hätten die USA mit Verbündeten und befreundeten Nationen gut zusammengearbeitet, gab der Minister zu bedenken.