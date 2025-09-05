Seoul International Drama Awards: Regisseur von „Severance“ erhält höchste Auszeichnung

Photo : YONHAP News

Die Gewinner der Seoul International Drama Awards 2025 stehen fest.Das Organisationskomitee gab am Dienstag bekannt, dass Ben Stiller, Regisseur der zweiten Staffel von „Severance“, eine Serie von Apple TV+, zum Preisträger des Golden Bird Prize gekürt worden sei.Der Golden Bird Prize ist die höchste Auszeichnung der Seoul Drama Awards und geht an eine Produktion oder eine Person.Dan Erickson, Autor von „Severance“, erhält den Preis für den besten Drehbuchautor.Der Große Preis im internationalen Wettbewerb geht an die Netflix-Serie „Adolescence“.Den Preis für die beste Schauspielerin erhalten Cate Blanchett (Disclaimer) und Kim Min-ha (Pachinko Staffel 2) gemeinsam.Als beste Serie wird die türkische Produktion „The Good & The Bad“ ausgezeichnet. Der Preis für die beste Miniserie geht an die zweite Staffel von „Pachinko“. Den Preis für den besten Fernsehfilm erhält „The Son“.Im K-Drama-Wettbewerb werden „The Trauma Code: Heroes on Call“ und „When Life Gives You Tangerines“ mit dem Preis für das herausragendste koreanische Drama ausgezeichnet.Die Seoul International Drama Awards werden vom südkoreanischen Kulturministerium und der Stadt Seoul gesponsert.Die 20. Preisverleihung findet am 2. Oktober in der KBS-Halle auf Yeouido in Seoul statt.