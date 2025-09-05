Internationales Filmfestival in Busan beginnt heute

Photo : YONHAP News

Das 30. Busan Internationale Filmfestival (BIFF) wird am heutigen Mittwoch feierlich eröffnet.Die Eröffnungsfeier beginnt um 19 Uhr im Freilichttheater des Busan Cinema Center. Schauspieler Lee Byung-hun wird die Veranstaltung moderieren.Als Eröffnungsfilm wird „No Other Choice“ von Regisseur Park Chan-wook gezeigt. Der Streifen feiert damit seine Asien-Premiere.Offiziell eingeladen wurden 241 Filme. Zusammen mit den im Rahmenprogramm gezeigten Produktionen werden insgesamt 328 Werke aufgeführt.Dieses Jahr wurde zudem erstmals eine Wettbewerbssektion eingeführt. 14 asiatische Filme konkurrieren um den „Busan Award“, der in fünf Kategorien verliehen wird.Die Preisträger werden bei der Schlussfeier am 26. September bekannt gemacht.