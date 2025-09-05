„KPop Demon Hunters“ wird erster Netflix-Titel mit mehr als 300 Millionen Abrufen

Photo : YONHAP News

„KPop Demon Hunters“ hat als erste Produktion der Streamingplattform Netflix mehr als 300 Millionen Abrufe erreicht.Nach Angaben auf der offiziellen Website von Netflix, Tudum, am Mittwoch erreichte der Animationsfilm 314,2 Millionen Views.Dies entspricht dem höchsten Wert unter allen bislang veröffentlichten Netflix-Filmen und -Serien.„KPop Demon Hunters“ hatte bereits vor zwei Wochen die erste Staffel von „Squid Game“ (265,2 Millionen Views) als meistgesehener Inhalt auf Netflix abgelöst. Seinen Vorsprung hat der Film seitdem weiter ausgebaut.In der Vorwoche, der 13. Woche nach der Veröffentlichung, führte das Animationsmusical mit 22,6 Millionen Views weiter die Tabelle an. In 39 Ländern, darunter den USA, Großbritannien und Spanien, lag der Film an der Spitze.