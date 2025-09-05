Wirtschaft Wieder stärkere Zuzüge in die Hauptstadtregion

In Südkorea verschärft sich das Phänomen der Bevölkerungskonzentration in der Hauptstadtregion wieder.



Laut am Mittwoch vom Statistikamt veröffentlichten Daten über die Bevölkerungswanderung in der Hauptstadtregion in den letzten zwei Jahrzehnten wurde in den letzten zehn Jahren ein Netto-Zuzug von 398.000 Menschen verzeichnet.



Von 2011 bis 2016 war aufgrund der Umzüge öffentlicher Institutionen in Gebiete außerhalb der Hauptstadtregion eine Nettoabwanderung verbucht worden. Seit 2017 wurde jedoch wieder eine Nettozuwanderung verzeichnet.



Die Einwohnerzahl in der Hauptstadtregion hatte 2019 erstmals die Hälfte der Gesamtbevölkerung übertroffen. Es wird erwartet, dass im Jahr 2052 53 Prozent überstiegen werden.



Wichtigster Grund für die Zuwanderung in die Hauptstadtregion war der Beruf.



In der Altersgruppe von 19 bis 34 Jahren wurde in den letzten zwei Jahrzehnten kontinuierlich eine Nettozuwanderung in diese Region verzeichnet. Bei Menschen ab 40 Jahren zeigte sich dagegen eine stetige Nettoabwanderung in andere Gebiete.