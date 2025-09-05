Kospi beendet elftägige Gewinnserie

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch eine elftägige Gewinnserie beendet.Der Index verlor 1,05 Prozent auf 3.413,4 Zähler.Zuletzt hatte der Kospi fünf Handelstage in Folge ein Rekordhoch erzielen können.Die Anleger würden nun die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed abwarten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Halbleiter und Medikamente mit dem Verweis auf höhere Gewinnmargen höher verzollen zu wollen als Autos, habe zudem die Kurse gedrückt.Trumps Bemerkung habe auf den Kursen von Halbleiteraktien wie Samsung Electronics und Sk hynix gelastet, Unsicherheit über das Vorgehen der Fed habe für zusätzlichen Druck gesorgt, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.