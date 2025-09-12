Außenminister Cho ruft China zu Engagement für Dialog mit Nordkorea auf

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Hyun hat am Mittwoch in Peking mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi Gespräche geführt.Beim ersten Präsenzgespräch der Außenminister seit dem Amtsantritt der Regierung Lee Jae Myung wurden ein Südkorea-Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel erörtert.Bei dem dreistündigen Treffen und Dinner wurde der Nordkorea-Frage besonders viel Raum gegeben.Cho erklärte, dass die südkoreanische Regierung substanzielle Fortschritte durch Dialog und Zusammenarbeit anstrebe, damit die Denuklearisierung und Frieden auf der koreanischen Halbinsel verwirklicht werden. China rief er zu weiteren Bemühungen auf, damit Nordkorea wieder in den Dialog einwilligt.Wang sicherte zu, dass China weiter eine konstruktive Rolle für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel spielen werde. Er schlug vor, dass beide Seiten ihre Kommunikation beständig fortsetzen.