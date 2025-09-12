Südkorea sieht Entwicklung von Nordkoreas neuer ICBM noch in Anfangsphase

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzungen in Südkorea steckt die Entwicklung von Nordkoreas neuer Interkontinentalrakete noch in der Anfangsphase.Nordkorea habe aber offenbar aus politischen Erwägungen die Entwicklung vorzeitig bekannt gemacht, sagte ein Vertreter der Streitkräfte am Donnerstag.Das kommunistische Land hatte unlängst den Sprengkopf der neuen ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) vom Typ Hwasong-20 vorgestellt. Es sei davon auszugehen, dass Nordkorea mit dem Verweis auf seine Atomwaffen die USA unter Druck setzen wolle, sagte der Militär.Auf die Frage des Abgeordneten Yu Yong-weon von der Partei Macht des Volks (PPP) zum Entwicklungsstand der Hwasong-20 hieß es vom Militärnachrichtendienst DIA, dass sich das Projekt offenbar noch in der Planungs- oder Anfangsphase befinde. Die Entwicklung des Triebwerks stecke noch in der Entwicklungs- und Testphase.Der Abgeordnete äußerte seine Vermutung, dass Pjöngjang im Anschluss an die Militärparade in China seine Solidarität mit Peking und Moskau unterstreichen wollte und daher über den Gefechtskopf der Hwasong-20 sehr frühzeitig berichtete. Mit einer neuen ICBM sollten außerdem Spannungen in Nordostasien geschürt werden.Spekulationen in Südkorea zufolge könnte Nordkorea die neue ICBM bei der Militärparade zum 80. Jahrestag der Gründung der Arbeiterpartei am 10. Oktober präsentieren. Zudem wird nicht ausgeschlossen, dass die Rakete um den Zeitpunkt herum getestet wird.